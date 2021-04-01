В торговых центрах Нижнего Новгорода открылись пункты вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
Пункты открылись в ТРЦ «Муравей», «Небо», «Мега» и «Седьмое небо». Они доступны в апреле с 17:00 до 20:00. Привиться могут все желающие — предварительная запись не нужна.
В пунктах будут вводить первую часть вакцины. Второй этап вакцинации можно будет пройти в поликлинике по месту жительства.
Все мероприятия согласованы Роспотребнадзором.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга начал работу пункт вакцинации от коронавируса.