В Омской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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В Омской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.
В Омской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Как заявили в ведомстве, вакцина доставляются сразу в 10—12 районов области, в том числе в отдалённые — Тевриз, Усть-Ишим, Знаменку.

Также во всех больницах региона есть необходимое оборудование для её хранения.

«Сначала мы получали маленькие партии в тысячу доз, теперь мы получаем более внушительные партии — более 10 тыс. доз вакцины за один приход. Сейчас ожидаем ещё 12 тыс. доз. Этого достаточно для того, чтобы прививать всех желающих», — отметили в министерстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга начал работу пункт вакцинации от коронавируса.

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