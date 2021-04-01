На Кубани рассказали о планах по развитию медучреждений

В Краснодарском крае рассказали о планах по развитию медучреждений.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Как рассказал министр здравоохранения края Евгений Филиппов, на оснащение онкодиспансеров в 2021 году направят 747 млн рублей, на развитие сердечно-сосудистых центров — около 700 млн.

Из них на 366 млн закупят лекарства, а более 323 млн рублей потратят на приобретение 28 единиц техники.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения первичного звена в 2021 году.