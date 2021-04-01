В медучреждениях Томской области возобновили диспансеризацию

В поликлиниках и больницах Томской области с 1 апреля возобновили диспансеризацию и профилактические медосмотры.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Диспансеризация будет осуществляться по предварительной записи в будние дни с соблюдением противоэпидемических требований. В ряде медучреждений предусмотрена возможность пройти диспансеризацию в вечернее время и выходные.

«Сотрудники будут обзванивать пациентов, подлежащих диспансеризации, чтобы сформировать график посещения в удобное для них время», — сказали в облздраве.

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