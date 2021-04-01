В медучреждениях Томской области возобновили диспансеризацию

Короткая ссылка
В поликлиниках и больницах Томской области с 1 апреля возобновили диспансеризацию и профилактические медосмотры.
В медучреждениях Томской области возобновили диспансеризацию
  • globallookpress.com

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Диспансеризация будет осуществляться по предварительной записи в будние дни с соблюдением противоэпидемических требований. В ряде медучреждений предусмотрена возможность пройти диспансеризацию в вечернее время и выходные.

«Сотрудники будут обзванивать пациентов, подлежащих диспансеризации, чтобы сформировать график посещения в удобное для них время», — сказали в облздраве.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга начал работу пункт вакцинации от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить