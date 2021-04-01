В Мурманске состоится Международный Арктический молодёжный форум

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Летом в Мурманске состоится Международный Арктический молодёжный форум.
В Мурманске состоится Международный Арктический молодёжный форум
  • © vk.com/chibis.andrey

Об этом сообщает Nord-News.

Как заявил губернатор Андрей Чибис на III международной онлайн-сессии «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса», форум приурочен ко Дню молодёжи и пройдёт 26 — 27 июня.

«Повестка мероприятия будет включать вопросы туризма, экологии, экономики, спорта, культуры — всего, что интересно молодёжи, что будет развивать мир, Арктику и Баренцев регион», — сказал глава региона.

По его словам, будет предусмотрен гибридный формат.

«Но будем рады очному участию представителей молодёжного движения БЕАР», — добавил Чибис.

Ранее сообщалось, что международная конференция «Логистика в Арктике» состоится в Мурманске 14 апреля.

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