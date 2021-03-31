Международная конференция «Логистика в Арктике» пройдёт в Мурманске

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Международная конференция «Логистика в Арктике» состоится в Мурманске 14 апреля.
Международная конференция «Логистика в Арктике» пройдёт в Мурманске
  • РИА Новости

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Среди главных тем — техническое и технологическое обеспечение функционирования Северного морского пути, состояние и перспективы грузовых перевозок по нему; развитие транспортно-логистической инфраструктуры в Арктике; влияние программ импортозамещения в нефтегазовой отрасли на развитие морской логистики в Арктике.

Конференция пройдёт в гибридном формате — и онлайн, и оффлайн.

Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии, руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселёв в беседе с ФАН рассказал о планах по добыче олова в Арктической зоне России.

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