Власти Подмосковья рассказали о ходе строительства красногорской детской больницы

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ходе строительства красногорской детской больницы.
Власти Подмосковья рассказали о ходе строительства красногорской детской больницы
  • © Пресс-служба правительства Московской области

«Мы на пороге начала строительства и хотим это сделать быстро, качественно. И иметь возможность помогать не только детям нашего Подмосковья, но и всем, кто в этом нуждается», — цитирует главу региона телеканал «360».

Как отметил Воробьёв, должно быть место, «где ребёнку могут спасти жизнь», и это значит, что нужна мощная медицина.

«Нужно делать и поликлиники. Но без такой мощной университетской клиники что ты можешь сделать? Только развести руками. Но этого недостаточно. Поэтому принято решение строить её, чтобы собрать всё самое уникальное и лучшее», — сказал губернатор.

Строительство больницы должно начаться в 2021 году.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения первичного звена в 2021 году.

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