Диетолог рассказала о недостатке витаминов B и D у многих россиян

До 65—85% населения России страдает от недостатка витаминов, прежде всего B и D, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

«По данным ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», до 65—85% населения, в зависимости от возраста и места проживания, страдает от недостаточной обеспеченности одним и более витаминами, и около 30—50% населения имеет низкие уровни двух и более витаминов. Наиболее характерна и для детей, и для взрослых недостаточная обеспеченность витаминами D и группы В. И данная проблема актуальна круглый год с отдельными сезонными колебаниями», — рассказала Стародубова.

В качестве профилактики авитаминоза специалист рекомендует один–два раза в год использовать витаминно-минеральные комплексы с дозами, близкими к суточным нормам потребления.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.