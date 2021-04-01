Россельхознадзор готов к выпуску вакцины от COVID-19 для животных

В Россельхознадзоре заявили о готовности к выпуску вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для животных в промышленных масштабах.

«Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» готов приступить к производству вакцины «Карнивак-Ков» в промышленных масштабах», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, производственные мощности центра позволяют выпускать около 10 тыс. доз вакцины в сутки.

В Россельхознадзоре уточнили, что клинические исследования вакцины на 200 животных прошли успешно.

Ранее сообщалось, что 31 марта Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных. Массовое производство препарата может быть запущено в апреле.