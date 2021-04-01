Из акватории Куршского залива подняли упавший вертолёт Ка-32

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Из акватории Куршского залива в Калининградской области подняли потерпевший крушение вертолёт Ка-32 МЧС России, сообщили в региональном главке ведомства.
Из акватории Куршского залива подняли упавший вертолёт Ка-32
  • РИА Новости

«Мероприятия по транспортировке воздушного судна на берег завершены. Вертолёт извлечён из воды, поставлен на грунт», — приводит сообщение ТАСС.

Вертолёт эвакуирован в районе города Полесска Калининградской области.

25 марта один человек погиб и двое пострадали при крушении вертолёта МЧС под Калининградом.

В качестве причин авиакатастрофы рассматриваются две — нарушение техники безопасности и ЧП, не зависящее от экипажа.

Ранее сообщалось, что 27 марта начались работы по подъёму упавшего вертолёта.

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