В СК назвали возможные причины крушения вертолёта под Калининградом

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Следствие рассматривает две основные версии падения вертолёта Ка-32 в Калининградской области — нарушение техники безопасности и ЧП, не зависящее от экипажа. Об этом проинформировали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.
В СК назвали возможные причины крушения вертолёта под Калининградом
  • РИА Новости

«Версии, которые рассматриваются — нарушение техники безопасности и, возможно, какое-то чрезвычайное происшествие, не зависящее от экипажа корабля», — приводит ТАСС сообщении.

Как подчёркивается, на данный момент это две основные версии  крушения вертолёта.

Ранее в пресс-службе МЧС подтвердили, что один человек погиб и двое спасены при крушении вертолёта Ка-32 МЧС в Калининградской области.

К тому же в ведомстве сообщили, что вертолётом управлял опытный экипаж с тысячами часов налёта.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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