В СК назвали возможные причины крушения вертолёта под Калининградом
- РИА Новости
«Версии, которые рассматриваются — нарушение техники безопасности и, возможно, какое-то чрезвычайное происшествие, не зависящее от экипажа корабля», — приводит ТАСС сообщении.
Как подчёркивается, на данный момент это две основные версии крушения вертолёта.
Ранее в пресс-службе МЧС подтвердили, что один человек погиб и двое спасены при крушении вертолёта Ка-32 МЧС в Калининградской области.
К тому же в ведомстве сообщили, что вертолётом управлял опытный экипаж с тысячами часов налёта.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.