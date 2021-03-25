В МЧС подтвердили гибель человека при крушении вертолёта
- РИА Новости
«На борту находились три человека, командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован. К сожалению, один погиб», — приводит ТАСС сообщение МЧС.
На месте созданы оперативный штаб и комиссия по расследованию авиационного происшествия.
Ранее сообщалось, что следственные органы организовали доследственную проверку по факту крушения вертолёта МЧС при учебном полёте в Калининградской области.