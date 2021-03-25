В МЧС подтвердили гибель человека при крушении вертолёта

В пресс-службе МЧС России подтвердили, что один человек погиб при крушении вертолёта Ка-32 МЧС в Калининградской области.

«На борту находились три человека, командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован. К сожалению, один погиб», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

На месте созданы оперативный штаб и комиссия по расследованию авиационного происшествия.

Ранее сообщалось, что следственные органы организовали доследственную проверку по факту крушения вертолёта МЧС при учебном полёте в Калининградской области.