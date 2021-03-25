СК организовал проверку по факту крушения вертолёта под Калининградом

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Следственные органы организовали доследственную проверку по факту крушения вертолёта МЧС при учебном полёте в Калининградской области.
СК организовал проверку по факту крушения вертолёта под Калининградом
  • РИА Новости

«По факту крушения организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — приводит РИА Новости сообщение представителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

По её словам, информация о возможных жертвах крушения пока уточняется.

По данным пресс-службы МЧС России, при выполнении планового тренировочного полёта с экипажем вертолёта Ка-32 МЧС России пропала связь.

По Системе-112 поступила информация о падении его в акватории Куршского залива, в 5 км от города Полесска.

Отмечается, что два человека спасены, судьба ещё одного неизвестна.

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