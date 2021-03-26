СК завёл дело по факту ЧП с вертолётом в Калининградской области
- РИА Новости
«По факту жёсткой посадки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)» — приводит ТАСС сообщение.
Как уточнили в МЧС России по Калининградской области, потерпевший аварию вертолёт Ка-32 перед вылетом был исправен.
На данный момент проводится осмотр места происшествия, принимается решение о транспортировке воздушного судна на берег.
В пресс-службе МЧС подтвердили, что один человек погиб и двое спасены при крушении вертолёта Ка-32 МЧС в Калининградской области.
К тому же в ведомстве сообщили, что вертолётом управлял опытный экипаж с тысячами часов налёта.