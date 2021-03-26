СК завёл дело по факту ЧП с вертолётом в Калининградской области

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Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности управления транспортом по факту крушения вертолёта Ка-32 в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
СК завёл дело по факту ЧП с вертолётом в Калининградской области
  • РИА Новости

«По факту жёсткой посадки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)» — приводит ТАСС сообщение.

Как уточнили в МЧС России по Калининградской области, потерпевший аварию вертолёт Ка-32 перед вылетом был исправен.

На данный момент проводится осмотр места происшествия, принимается решение о транспортировке воздушного судна на берег.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что один человек погиб и двое спасены при крушении вертолёта Ка-32 МЧС в Калининградской области.

К тому же в ведомстве сообщили, что вертолётом управлял опытный экипаж с тысячами часов налёта.

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