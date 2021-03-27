В Калининградской области начали работы по подъёму упавшего вертолёта

Короткая ссылка
В акватории Куршского залива Калининградской области начали операцию по подъёму вертолёта Ка-32 МЧС России, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.
В Калининградской области начали работы по подъёму упавшего вертолёта
  • © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ

«В рамках расследования уголовного дела по факту крушения вертолёта КА-32... организованы мероприятия по подъёму вертолёта из акватории», — говорится в пресс-релизе.

На месте ЧП работают следователи, сотрудники МЧС и специалисты в области авиации Минобороны России.

25 марта один человек погиб и двое пострадали при крушении вертолёта МЧС под Калининградом.

В качестве причин авиакатастрофы рассматриваются две — нарушение техники безопасности и ЧП, не зависящее от экипажа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить