В Калининградской области начали работы по подъёму упавшего вертолёта

В акватории Куршского залива Калининградской области начали операцию по подъёму вертолёта Ка-32 МЧС России, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

«В рамках расследования уголовного дела по факту крушения вертолёта КА-32... организованы мероприятия по подъёму вертолёта из акватории», — говорится в пресс-релизе.

На месте ЧП работают следователи, сотрудники МЧС и специалисты в области авиации Минобороны России.

25 марта один человек погиб и двое пострадали при крушении вертолёта МЧС под Калининградом.

В качестве причин авиакатастрофы рассматриваются две — нарушение техники безопасности и ЧП, не зависящее от экипажа.