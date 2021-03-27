В Калининградской области начали работы по подъёму упавшего вертолёта
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«В рамках расследования уголовного дела по факту крушения вертолёта КА-32... организованы мероприятия по подъёму вертолёта из акватории», — говорится в пресс-релизе.
На месте ЧП работают следователи, сотрудники МЧС и специалисты в области авиации Минобороны России.
25 марта один человек погиб и двое пострадали при крушении вертолёта МЧС под Калининградом.
В качестве причин авиакатастрофы рассматриваются две — нарушение техники безопасности и ЧП, не зависящее от экипажа.