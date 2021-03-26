В СК рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолёта под Калининградом
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«Командир воздушного судна и второй пилот с сотрясением головного мозга и обморожением организма доставлены в больницу Скорой медицинской помощи Калининграда, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Состояние пострадавших медики оценивают как средней тяжести.
Ранее сообщалось, что под Калининградом разбился вертолёт МЧС. Один человек погиб, двое спасены.