В СК рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолёта под Калининградом

Пострадавшие при крушении вертолёта Ка-32 МЧС в акватории Куршского залива Калининградской области доставлены в больницу с сотрясением головного мозга и обморожением, сообщили в Северо-Западном Следственном управлении на транспорте СК.

«Командир воздушного судна и второй пилот с сотрясением головного мозга и обморожением организма доставлены в больницу Скорой медицинской помощи Калининграда, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Состояние пострадавших медики оценивают как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что под Калининградом разбился вертолёт МЧС. Один человек погиб, двое спасены.