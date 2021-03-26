В СК рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолёта под Калининградом

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Пострадавшие при крушении вертолёта Ка-32 МЧС в акватории Куршского залива Калининградской области доставлены в больницу с сотрясением головного мозга и обморожением, сообщили в Северо-Западном Следственном управлении на транспорте СК.
В СК рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолёта под Калининградом
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Командир воздушного судна и второй пилот с сотрясением головного мозга и обморожением организма доставлены в больницу Скорой медицинской помощи Калининграда, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Состояние пострадавших медики оценивают как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что под Калининградом разбился вертолёт МЧС. Один человек погиб, двое спасены.

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