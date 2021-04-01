На Ставрополье провели более 1,5 млн исследований на COVID-19

В Ставропольском крае с начала пандемии коронавируса выполнили около 1 млн 530 тыс. исследований на коронавирус.

Об этом пишет pobeda26.ru со ссылкой на данные, которые 1 апреля сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

«Вакцинация против COVID-19 в нашем крае уже перешагнула порог в 100 тыс. проведённых прививок. Но чтобы побороть пандемию, кампания по иммунизации должна и дальше набирать обороты», — подчеркнул Владимир Владимиров.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.