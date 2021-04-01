В России 181 человек пострадал от укусов клещей в 2021 году

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В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что в России в 2021 году от укусов клещей пострадал 181 человек, это в 11 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В России 181 человек пострадал от укусов клещей в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что ведомство ведёт еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и инфекциями, передающимися клещами: моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ) во всех федеральных округах России.

По состоянию на 27 марта случаев указанных заболеваний в стране не зафиксировано.

Ранее ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань дала прогноз активности клещей в этом сезоне.

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