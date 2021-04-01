В России 181 человек пострадал от укусов клещей в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Отмечается, что ведомство ведёт еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и инфекциями, передающимися клещами: моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ) во всех федеральных округах России.
По состоянию на 27 марта случаев указанных заболеваний в стране не зафиксировано.
Ранее ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань дала прогноз активности клещей в этом сезоне.