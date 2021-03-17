В Роспотребнадзоре дали прогноз активности клещей в этом сезоне

Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань дала прогноз активности клещей в этом сезоне.

«Мы сейчас посмотрели прогнозы на месяц в Центральном регионе, конкретно Москва и Московская область. Температура +15 °С — это температура всё-таки, когда клещи просыпаются и могут уже выходить», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, более или менее устойчивая тёплая погода начнётся примерно к концу апреля — и то ночью будет +4...+6 °С, только днём воздух прогреется до +15 °С.

«В апреле, я думаю, ситуация будет ещё благополучна по клещам. Если будет теплеть, если будет постоянно +15 °С, то, конечно, клещи будут более активны и человек может войти с ними в контакт на природе», — уточнила Карань.

Как считает эксперт, более активным начало сезона клещей будет в майские праздники.

Со своей стороны, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора доктор биологических наук Наталья Шашина в беседе с радио Sputnik напомнила, что не каждая территория является эндемичной по клещевому энцефалиту.

«Если вы живёте, например, в Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Тюменской областях, целесообразно привиться. Если вы живёте в Москве, прививаться не надо, эта территория ещё не объявлена эндемичной по энцефалиту. Нужно знать свой регион», — отметила она.

По её словам, в любом случае нужно проявлять осторожность, так как клещи могут быть разносчиками и других опасных инфекций.

В 2020 году доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН Борис Ревич рассказал, что делать при обнаружении клеща.