Эксперт рассказал, что делать при обнаружении клеща

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН Борис Ревич рассказал, что делать при обнаружении клеща.

«Постарайтесь вести себя спокойно. Оптимально снимать впившегося клеща пинцетом, «расшатав» его. Можно подвести под него петельку из нитки. Капать масло и ждать, когда он задохнётся и отпадёт, не очень эффективно», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, клеща желательно поместить в пузырёк и отнести в лабораторию ближайшего центра Роспотребнадзора, чтобы убедиться, что пострадавшему ничего не грозит.

Как добавил Ревич, если клещ был энцефалитный, то до проявления первых признаков может пройти различное время, поскольку многое зависит от уровня иммунитета и других обстоятельств.

«Начало болезни проявляется в виде озноба, головокружения, повышения температуры. При явных признаках заболевания необходимо сразу же пойти в медицинское учреждение и обратиться к врачу-инфекционисту», — рекомендовал он.

Ранее биолог и энтомолог Роман Хряпин в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщения о тропических постельных клопах в европейской части России.