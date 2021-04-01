База службы занятости Москвы увеличилась до 300 тысяч вакансий
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
В столичную службу занятости входят 56 отделов трудоустройства, расположенных в офисах «Мои документы», а также два флагманских центра «Моя работа» и специализированный центр «Моя карьера».
К сотрудничеству со службой занятости привлекли более 1 тыс. новых работодателей. 178 тыс. москвичей, потерявших работу, помогли найти новую.
Ранее заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом в кадровом холдинге Ancor Татьяна Баскина в беседе с Inforeactor дала рекомендации по поиску новой работы.