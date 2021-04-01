База службы занятости Москвы увеличилась до 300 тысяч вакансий

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База столичной службы занятости увеличилась до 300 тыс. вакансий. Это стало возможным после расширения банка вакансий и сотрудничества с работодателями.
База службы занятости Москвы увеличилась до 300 тысяч вакансий
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В столичную службу занятости входят 56 отделов трудоустройства, расположенных в офисах «Мои документы», а также два флагманских центра «Моя работа» и специализированный центр «Моя карьера».

К сотрудничеству со службой занятости привлекли более 1 тыс. новых работодателей. 178 тыс. москвичей, потерявших работу, помогли найти новую.

Ранее заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом в кадровом холдинге Ancor Татьяна Баскина в беседе с Inforeactor дала рекомендации по поиску новой работы.

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