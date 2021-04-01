В Роспотребнадзоре не исключили завершения эпидемии в России к августу
По его словам, в России летом ожидается уменьшение заболеваемости коронавирусом до значений, которые не являются существенными в масштабах страны.
«Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а, учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится»», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.