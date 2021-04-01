В Роспотребнадзоре не исключили завершения эпидемии в России к августу

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в России может закончиться к августу 2021 года из-за сезонности заболевания и приобретения населением коллективного иммунитета. Об этом сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

По его словам, в России летом ожидается уменьшение заболеваемости коронавирусом до значений, которые не являются существенными в масштабах страны.

«Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а, учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится»», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.