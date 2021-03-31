Эксперт прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных

Председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он поддержал инициативу, но вместе с тем отметил, что база данных должна быть федерального уровня. Корецких полагает, что нужен централизованный подход.

Также эксперт считает необходимым ввести чипирование питомцев.

«Идея эта уже давно обсуждается в думе. И думаю, что ко второму чтению все нюансы прояснятся», — добавил он.

Со своей стороны, руководитель организации «Зооправо» Анастасия Федюнина в беседе с радио «Комсомольская правда» отметила, что должны будут регистрироваться не только «владельческие животные», но и безнадзорные.

«Для того чтобы прийти к гуманному решению этого вопроса, сокращения численности гуманным способом, необходимо регистрировать животных, необходимо вводить меры ответственности для недобросовестных владельцев», — сказала она.

Как добавила Федюнина, после введения норм об ответственности владельцев появится комиссия, которая будет проводить проверки по факту потери или выброса питомцев.

«Говорить об этом рано, потому что нет ответственности, она не предусмотрена пока. Когда она будет предусмотрена, тогда уже можно будет рассуждать. В любом случае, все эти меры направлены на то, чтобы сократить количество безнадзорных животных на улицах и обеспечить безопасность граждан», — заключила Федюнина.

Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.