Совфед одобрил закон о гаражной амнистии

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Совет Федерации одобрил закон о гаражной амнистии, который призван урегулировать вопросы приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.
Совфед одобрил закон о гаражной амнистии
  • © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Об этом сообщает Интерфакс.

Закон вводит механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведённые до 30 декабря 2004 года.

Отмечается, что гаражная амнистия будет распространяться не только на капитальные строения, но и на некапитальные гаражи, если земля под ними была выделена гаражному кооперативу.

Воспользоваться амнистией смогут как изначальные владельцы гаражей, так и наследники граждан, получивших или построивших гараж, а также те, кто приобрёл гараж по соглашению у первоначального собственника.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

Ранее в Росреестре прокомментировали закон о гаражной амнистии.

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