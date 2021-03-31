Совфед одобрил закон о гаражной амнистии
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Об этом сообщает Интерфакс.
Закон вводит механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведённые до 30 декабря 2004 года.
Отмечается, что гаражная амнистия будет распространяться не только на капитальные строения, но и на некапитальные гаражи, если земля под ними была выделена гаражному кооперативу.
Воспользоваться амнистией смогут как изначальные владельцы гаражей, так и наследники граждан, получивших или построивших гараж, а также те, кто приобрёл гараж по соглашению у первоначального собственника.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.
Ранее в Росреестре прокомментировали закон о гаражной амнистии.