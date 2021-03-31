Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил возможность третьей волны COVID-19 в России.

«Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус. Нет, угроза тоже сохраняется», — приводит ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семёнова заявила, что «вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции».

Согласно данным на 31 марта, в России в течение суток у 8275 человек подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Общее число случаев достигло 4 545 095.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.