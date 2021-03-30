В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семёнова на конференции «Неделя медицинского образования» прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — цитирует ТАСС Семёнову.

Согласно данным на 30 марта, за сутки в России выявлено 8277 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 536 820 случаев COVID-19.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.