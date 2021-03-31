Соседи рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Мытищах

Жители посёлка Новые Вешки рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Мытищах.

В беседе с Life.ru соседи заявили, что у него было своё частное охранное предприятие, но из-за пандемии бизнес пришлось свернуть.

По их мнению, именно пандемия и закрытие ЧОПа стали последней точкой кипения предпринимателя.

61-летний мужчина забаррикадировался в частном доме и на протяжении нескольких часов вёл перестрелку с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии.

На верхних этажах коттеджа возникло возгорание, которое позже было ликвидировано.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов при стрельбе в подмосковных Мытищах.