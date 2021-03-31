Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с путешествиями в пандемию.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Как считает Володин, до начала майских праздников нужно проверить эпидемиологическую обстановку в странах, открывающихся для российских туристов. Их системы должны быть готовы к оказанию медпомощи, отметил спикер.

«Мы никому не навязываем, но если в этих странах проблемы с доступом к вакцинам — пусть приобретают российские вакцины или разворачивают их производство в своих странах», — сказал Володин.

По его словам, ситуацию обсудят с Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом.

«Предложения передадим в оперативный штаб по борьбе с COVID-19», — добавил он.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.