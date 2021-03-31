В Россельхознадзоре оценили необходимость вакцинации животных от COVID-19

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Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано оценила необходимость поголовной вакцинации животных от COVID-19.
В Россельхознадзоре оценили необходимость вакцинации животных от COVID-19
  • Reuters

«Эксперты Россельхознадзора не видят необходимости в поголовной вакцинации домашних животных, потому что на сегодняшний день риски заражения COVID-19 людей от животных практически ничтожны и таких случаев официальных и научно доказанных зарегистрировано не было», — цитирует ТАСС Мелано.

31 марта стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных.

Массовое производство препарата может быть запущено в апреле.

Как ранее рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на сельскохозяйственных и домашних животных.

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