В Россельхознадзоре оценили необходимость вакцинации животных от COVID-19

Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано оценила необходимость поголовной вакцинации животных от COVID-19.

«Эксперты Россельхознадзора не видят необходимости в поголовной вакцинации домашних животных, потому что на сегодняшний день риски заражения COVID-19 людей от животных практически ничтожны и таких случаев официальных и научно доказанных зарегистрировано не было», — цитирует ТАСС Мелано.

31 марта стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных.

Массовое производство препарата может быть запущено в апреле.

Как ранее рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на сельскохозяйственных и домашних животных.