В правительстве рассказали об уменьшении численности госаппарата

Численность госаппарата в России к 1 апреля уменьшилась почти на 10%,, сокращены оказались 66 структурных подразделений и 33 замруководителя федеральных ведомств. Об этом в интервью «Известиям» сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы», — сказал он.

Григоренко добавил, что это одно из самых масштабных сокращений за последние годы.

Как подчеркнул вице-премьер, важно понимать, что оптимизация численности проводится за счёт неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы. Это значит, что риски увольнения или снижения уровня оплаты труда сотрудников, профессионально исполняющих свои обязанности, сведены к минимуму.

В январе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда.