Адыгея получит дополнительные средства на борьбу с COVID-19
- © РИА Новости / Кирилл Брага
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«За последние месяцы нам удалось значительно снизить угрозу распространения коронавируса в республике. Учреждения здравоохранения поэтапно возвращаются к штатному режиму работы», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Вместе с тем, отметил он, нагрузка на медучреждения остаётся повышенной.
Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.