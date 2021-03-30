Адыгея получит дополнительные средства на борьбу с COVID-19

Адыгея получит дополнительные 98,7 млн рублей на обеспечение медучреждений в условиях пандемии.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«За последние месяцы нам удалось значительно снизить угрозу распространения коронавируса в республике. Учреждения здравоохранения поэтапно возвращаются к штатному режиму работы», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Вместе с тем, отметил он, нагрузка на медучреждения остаётся повышенной.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.