Адыгея получит дополнительные средства на борьбу с COVID-19

Короткая ссылка
Адыгея получит дополнительные 98,7 млн рублей на обеспечение медучреждений в условиях пандемии.
Адыгея получит дополнительные средства на борьбу с COVID-19
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«За последние месяцы нам удалось значительно снизить угрозу распространения коронавируса в республике. Учреждения здравоохранения поэтапно возвращаются к штатному режиму работы», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Вместе с тем, отметил он, нагрузка на медучреждения остаётся повышенной.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить