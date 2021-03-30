В Кировской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Кировской области рассказали о темпах вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Как заявил первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов на совещании с главврачами медицинских организаций, необходимо усилить работу по вакцинации граждан из листа ожидания, а также обеспечить приоритет для возрастной категории старше 60 лет.

В свою очередь, и. о. министра Екатерина Видякина сказала, что темпы вакцинации в регионе должны быть увеличены до 3000 доз в сутки.

31 марта ожидается поставка в регион 8200 доз вакцины.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.