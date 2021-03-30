В опрокинувшемся судне в Ленинградской области водолазы нашли тело

Водолазы нашли тело мужчины в опрокинувшемся судне на заводе в Ленинградской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

«Водолазами в хвостовой части судна обнаружено тело одного из пропавших в тросах. Мужчина», — сказала представитель ведомства.

Ранее СК возбудил дело по ч. 3 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») из-за опрокидывания судна.

Уточняется, что в результате ЧП двое рабочих пострадали, а поиски ещё двоих ведутся.