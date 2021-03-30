В Ленинградской области ведут поиски двух рабочих после ЧП с судном

Два рабочих пострадали, ведутся поиски ещё двух человек после опрокидывания строящегося судна на заводе «Пелла» в Кировском районе Ленинградской области.

Об этом говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

В сообщении говорится, что 30 марта во время работ на строящемся судне на заводе «Пелла» произошло накренение и последующее опрокидывание судна.

По предварительным данным, два человека пострадали, их госпитализировали с переломами рёбер. Шесть человек выбрались самостоятельно.

«Местонахождение ещё двух работников не установлено. Принимаются все необходимые меры к их поиску», — заявили в СК.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).