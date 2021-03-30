СК возбудил дело из-за ЧП с судном на заводе в Ленинградской области

Следователи возбудили уголовное дело из-за опрокидывания строящегося судна в Ленинградской области, в результате которого пострадали люди.

Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»)», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в посёлке Сапёрное Ленинградской области два человека пострадали и шесть эвакуировались самостоятельно на накренившемся строящемся судне на заводе «Пелла».