СК возбудил дело из-за ЧП с судном на заводе в Ленинградской области

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Следователи возбудили уголовное дело из-за опрокидывания строящегося судна в Ленинградской области, в результате которого пострадали люди.
СК возбудил дело из-за ЧП с судном на заводе в Ленинградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»)», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в посёлке Сапёрное Ленинградской области два человека пострадали и шесть эвакуировались самостоятельно на накренившемся строящемся судне на заводе «Пелла».

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