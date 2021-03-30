Эксперт прокомментировала законопроект об обязательной регистрации животных

Председатель общественной организации «Голоса за животных» Динара Агеева прокомментировала законопроект об обязательной регистрации животных.

«Это всё и на благо самих животных, и на благо нашего общества», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, известны случаи, когда люди находят на даче котёнка или щенка и оставляют его у себя на сезон, а когда приходят осень, бросают питомца.

«А тут они зарегистрируют животное и дальше уже будут нести ответственность за него. Если не готовы оставить его у себя, то должны будут решить судьбу питомца», — отметила Агеева.

Ещё одним плюсом законопроекта эксперт назвала облегчённый поиск животного в случае его потери.

Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.