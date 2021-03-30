Мурашко назвал число находящихся на лечении от коронавируса в России

В России на лечении от коронавирусной инфекции находятся более 250 тыс. человек, свыше 100 тыс. из них госпитализированы, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

«Сегодня на амбулаторном этапе на лечении находятся более 250 тыс., в стационарах находятся сегодня чуть более 100 тыс. человек. Это большие цифры, это много, это очень много», — цитирует его заявление в эфире Первого канала ТАСС.

При этом более 1,6 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии в реанимации, добавил Мурашко.

Ранее замминистра здравоохранения России Татьяна Семёнова заявила о возможности третьей волны коронавируса в стране.