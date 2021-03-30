Мурашко назвал число находящихся на лечении от коронавируса в России
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«Сегодня на амбулаторном этапе на лечении находятся более 250 тыс., в стационарах находятся сегодня чуть более 100 тыс. человек. Это большие цифры, это много, это очень много», — цитирует его заявление в эфире Первого канала ТАСС.
При этом более 1,6 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии в реанимации, добавил Мурашко.
Ранее замминистра здравоохранения России Татьяна Семёнова заявила о возможности третьей волны коронавируса в стране.