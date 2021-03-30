В Госдуме предложили ввести скидки на штрафы для бизнеса

Для нарушителей законов о предпринимательской деятельности могут ввести 50%-ные скидки на штрафы. Соответствующий законопроект поступит на рассмотрение правительства 30 марта.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Автор инициативы — член комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. Она выступает за то, чтобы ввести 50%-ные скидки для всех штрафов по 14-й главе КоАП.

По её мнению, нововведение может снизить нагрузку на полицию и приставов, а также повысить финансовую дисциплину предпринимателей.

Из документа следует, что скидка будет действовать первые 20 дней с момента вынесения постановления о наложении штрафа.

Костенко рассчитывает внести проект в Думу в течение весенней сессии.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.