В Госдуме предложили ввести скидки на штрафы для бизнеса
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Автор инициативы — член комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. Она выступает за то, чтобы ввести 50%-ные скидки для всех штрафов по 14-й главе КоАП.
По её мнению, нововведение может снизить нагрузку на полицию и приставов, а также повысить финансовую дисциплину предпринимателей.
Из документа следует, что скидка будет действовать первые 20 дней с момента вынесения постановления о наложении штрафа.
Костенко рассчитывает внести проект в Думу в течение весенней сессии.
Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.