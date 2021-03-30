В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с тестированием на COVID-19

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Россия занимает третье место в мире по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с тестированием на COVID-19
  • РИА Новости

«Если помните, в феврале (2020 года. — RT) у нас уже появились первые тесты, уже была зарегистрирована первая тест-система для возможности диагностики новой коронавирусной инфекции», — цитирует РИА Новости заявление Брагиной на конференции «Неделя медицинского образования — 2021».

Она рассказала, что работа над совершенствованием тестирования велась в течение всего года.

«При этом в настоящий момент 99% результатов мы имеем возможность выдавать менее чем за 48 часов, что, конечно, очень важно для всех тех мер, которые мы можем принять вместе с нашим практическим здравоохранением», — добавила она.

Брагина сообщила, что на данный момент расширяются диагностические возможности тест-систем, позволяющие работать на разных приборах и с разными методологиями.

Ранее замруководителя Роспотребнадзора прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией в рамках выступления на XII Общероссийской конференции с международным участием «Неделя медицинского образования — 2021».

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