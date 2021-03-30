В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом

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Заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, выступая на XII Общероссийской конференции с международным участием «Неделя медицинского образования — 2021», прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

«Ситуация, которую мы сейчас видим по сравнению с другими странами, позволяет нам удерживать ситуацию и уже в ряде субъектов снимать те ограничения, которые мы вводили в прошлом году», — цитирует ТАСС Брагину.

Согласно данным на 30 марта, за сутки в России выявлено 8277 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 536 820 случаев COVID-19.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

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