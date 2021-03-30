В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом
- Reuters
«Ситуация, которую мы сейчас видим по сравнению с другими странами, позволяет нам удерживать ситуацию и уже в ряде субъектов снимать те ограничения, которые мы вводили в прошлом году», — цитирует ТАСС Брагину.
Согласно данным на 30 марта, за сутки в России выявлено 8277 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 536 820 случаев COVID-19.
Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.