В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, выступая на XII Общероссийской конференции с международным участием «Неделя медицинского образования — 2021», прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Ситуация, которую мы сейчас видим по сравнению с другими странами, позволяет нам удерживать ситуацию и уже в ряде субъектов снимать те ограничения, которые мы вводили в прошлом году», — цитирует ТАСС Брагину.

Согласно данным на 30 марта, за сутки в России выявлено 8277 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 536 820 случаев COVID-19.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.