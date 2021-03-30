В Кремле прокомментировали регулирование цен на продукты в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство регулирует цены на продукты питания в стране таким образом, чтобы это не приводило к товарным перекосам.

«Правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке — и с точки зрения производителей, и с точки зрения ретейлеров», — отметил Песков.

По его словам, процесс является достаточно сложным и филигранным.

Он добавил, что мониторинг ситуации в данной сфере выполняет правительство, но это находится под контролем администрации президента как одно из поручений главы государства.

Ранее правительство России приняло решение о продлении срока действия соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до июня, а на подсолнечное масло — до октября.