Представитель собственника рассказал о причинах закрытия Елисеевского магазина

Как рассказал в эксклюзивном интервью RT представитель фактического собственника помещения ООО «Елисеевский магазин» Глеб Простаков, 11 апреля гастроном на Тверской, 14 будет закрыт по причине неурегулированных прав собственности.

ООО «Елисеевский магазин» арендовало историческое помещение с 1997 года. В 2015-м законодательство предоставило арендатору возможность выкупа.

«Город хотел больше, приобретатель хотел меньше (по данным RT, город оценивал помещение общей площадью 2070 кв. м в 1,239 млрд рублей, покупатель — в 407 млн рублей. — RT). В 2017 году закончились все судебные разбирательства относительно цены на объект — окончательную цену установил суд, 500 млн рублей, — рассказал Глеб Простаков. — Все платежи были выполнены. Никаких обязательств перед городом (как у продавца. — RT) больше нет. Однако права собственности не регистрируют. В 2020 году закончились разбирательства с Росреестром относительно обязательства зарегистрировать права собственности. Росреестр эти решения судов не исполняет. Де-юре магазин числится за городом. Ни одна солидная продовольственная сеть не заключит договор без прав собственности у второй стороны».

Причины, по которой управление Росреестра по Москве отказывается регистрировать права собственности, Простакову неизвестны.