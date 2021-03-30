Представитель собственника рассказал о причинах закрытия Елисеевского магазина
ООО «Елисеевский магазин» арендовало историческое помещение с 1997 года. В 2015-м законодательство предоставило арендатору возможность выкупа.
«Город хотел больше, приобретатель хотел меньше (по данным RT, город оценивал помещение общей площадью 2070 кв. м в 1,239 млрд рублей, покупатель — в 407 млн рублей. — RT). В 2017 году закончились все судебные разбирательства относительно цены на объект — окончательную цену установил суд, 500 млн рублей, — рассказал Глеб Простаков. — Все платежи были выполнены. Никаких обязательств перед городом (как у продавца. — RT) больше нет. Однако права собственности не регистрируют. В 2020 году закончились разбирательства с Росреестром относительно обязательства зарегистрировать права собственности. Росреестр эти решения судов не исполняет. Де-юре магазин числится за городом. Ни одна солидная продовольственная сеть не заключит договор без прав собственности у второй стороны».
Причины, по которой управление Росреестра по Москве отказывается регистрировать права собственности, Простакову неизвестны.