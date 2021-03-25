Пустые прилавки и растерянный персонал: почему московский гастроном «Елисеевский» оказался на грани закрытия

Столичный «Елисеевский» в последнее время настораживающе пуст: товар исчезает на глазах, а новый на прилавки не выкладывают. Почему открывшийся более века назад главный продуктовый магазин страны может прекратить работу, разбирался корреспондент RT.

Голых полок в московском гастрономе «Елисеевский» я не помню даже во время перестройки — периода тотального дефицита. А сейчас главный продуктовый магазин страны практически пуст — как будто ликвидирует остатки перед закрытием.

Часть прилавков абсолютно пусты. На остальных расстановка товара весьма редкая. Отдел алкоголя вообще закрыт.

Персонал на вопросы о будущем лишь пожимает плечами — отвечают, что сами не знают.

Кто торгует «у Елисеева»

«Елисеевский» с 2005 года входит в торговую сеть «Алые паруса». Однако уже в декабре прошлого года сама сеть прекратила существование — часть торговых точек закрылась, в остальных открылись универсамы других брендов. А «Елисеевский» остался работать. Тогда же в интервью ТАСС генеральный директор ООО «Елисеевский магазин» Наталья Харитонова заявила: «Елисеевский» не закрывается, это просто слухи. У нас нет субарендаторов и, надеюсь, не будет: есть управляющая компания, и она пока не меняется. Также у нас арендный договор с Москомимуществом, по которому мы продолжаем арендовать пространство на Тверской улице».

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ООО «Елисеевский магазин» — многолетний арендатор исторического помещения. С «Алыми парусами» у него договор о сотрудничестве — сеть выступает так называемым оператором по управлению магазином. «Кто-то в своё время заключил с городом договор об аренде торговых площадей в хорошем месте. И его бизнес — просто сдавать в субаренду торговой сети, — объясняет бывший управляющий магазином, пожелавший остаться неназванным. — Но бывает, когда прямая субаренда не допускается — формально деятельность в помещении должен осуществлять сам арендатор. Например, если дело касается исторического здания. Тогда фактически работающую на данной торговой площади сеть оформляют «управляющей компанией».

Ещё в 2015 году столичные власти объявили о подготовке аукциона по продаже помещения «Елисеевского». Например, другой магазин Елисеева в Санкт-Петербурге в 2016 году продан структуре Евгения Пригожина. Московский же гастроном, судя по заявлению Натальи Харитоновой, в декабре 2020 года ещё принадлежал городу.

Как рассказал RT заместитель по торговле главы управы района Тверской Роман Ларичкин, год назад помещение «Елисеевского» было продано последнему арендатору. Однако, по сведениям Ларичкина, Росреестр сделку до сих пор не зарегистрировал. Мы запросили выписку в Росреестре — на 24 марта помещение значится за городом. Что за структура или бизнесмен де-факто распоряжается московским «Елисеевским», неизвестно: почти 100% акций ООО «Елисеевский магазин» записаны на кипрскую компанию. Ретейлеры считают, что реальным бенефициаром остаётся Яков Якубов, владелец многих других торговых площадей на Тверской.

«Решение не принято»

Владельцем «Алых парусов» значится Ольга Блажко, мама одного из акционеров девелоперской компании «Донстрой» Максима Блажко. В пресс-службе девелопера на запрос RT ответили, что к «бизнесу родственников руководителей» отношения не имеют — прокомментировать им нечего.

Мы передали Наталье Харитоновой просьбу об интервью. Однако вместо неё от имени магазина ситуацию комментировала Ирина, представившаяся секретарём. Возобновят ли закупки товара для продолжения работы гастронома или его закроют буквально через неделю, она сообщить отказалась. «Потому что решение ещё не принято», — ответила она корреспонденту RT.

Отсутствие товара в магазине вполне объяснимо — поставщики не рискуют отдавать его на реализацию. По данным картотеки Арбитражного суда Москвы, если в 2018 году к ООО «Елисеевский магазин» был подан всего один иск от поставщика о взыскании задолженности, то в 2020 году их 18, а с начала 2021 года — уже пять.

Специалисты в розничной торговле утверждают, что сам по себе большой продуктовый магазин на Тверской, 14 как бизнес бесперспективен — принесёт лишь убытки. Даже если исключить затраты на поддержание исторического антуража, его оборот издержки не окупит. Цены высокие, парковки нет. В нынешнем виде это просто магазин-музей, московская достопримечательность. Вложиться в него может лишь успешная торговая сеть, причём исключительно ради имиджа.

«Да, столица заинтересована в сохранении исторического гастронома. Но даже арендаторы от московских властей редко получают какие-то льготы, не говоря уже о собственниках помещений, — комментирует бывший управляющий. — Взявшая его торговая сеть в лучшем случае приобретёт лояльность проверяющих чиновников, но не финансовую фору».

По оценке эксперта рынка ретейла Дамира Губейдулина, в Москве сегодня всего лишь несколько игроков, которые смогли бы обеспечить работу знаменитого магазина в интересной для центра столицы концепции и которых могла бы заинтересовать данная локация. Это премиум-сети «Азбука вкуса» и «Глобус Гурмэ», а также нижегородский франчайзи международной сети SPAR, компания «СПАР Миддл Волга». Последние вполне удачно интегрировали целый ряд известных московских гастрономов на Лубянке и Смоленке.

«Насколько слышал, ранее подобные обращения (от «Елисеевского». — RT) и в «Азбуку», и в X5 Retail Group (сети «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель», «Чижик». — RT) уже были. Скорее всего, переговоры с кем-то и сейчас ведутся. Но для крупных сетей прежняя схема управления магазина, как с «Алыми парусами», вряд ли приемлема. И смогут ли стороны договориться на обоюдно устраивающих их условиях — большой вопрос», — комментирует Губейдулин.

Но если новая сеть-оператор найдена не будет, «Елисеевский» закроется. И, судя по молчанию хозяев, вероятность такого исхода весьма велика.