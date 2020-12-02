Гендиректор «Елисеевского» опровергла сообщения о закрытии магазина

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Информация о закрытии магазина «Елисеевский» в центре Москвы не соответствует действительности, сообщила его гендиректор Наталья Харитонова.
Гендиректор «Елисеевского» опровергла сообщения о закрытии магазина
  • ©wikipedia

«Елисеевский» не закрывается, это просто слухи. У нас нет субарендаторов и, надеюсь, не будет: есть управляющая компания, и она пока не меняется», — сказала она ТАСС.

По её словам, также есть арендный договор с Москомимуществом, по которому продолжается аренда пространства на Тверской улице.

По информации агентства, сеть «Алые паруса» закрыла почти все свои торговые объекты в столице.

«Коммерсантъ» писал, что управление «Елисеевским» якобы также отойдёт другому игроку.

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