Комитет Совфеда поддержал закон о просветительской деятельности

Комитет Совфеда по образованию и науке рекомендовал палате одобрить закон о просветительской деятельности.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что сенаторы рассмотрят документ 31 марта.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, предусматривающий закрепление понятия «просветительская деятельность» в законе об образовании в России.

Отмечалось, что, согласно документу, под понятием «просветительская деятельность» следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».