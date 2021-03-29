Чилингаров прокомментировал арктическую экспедицию «Умка-2021»

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Герой Советского Союза, Герой России Артур Чилингаров прокомментировал арктическую экспедицию «Умка-2021».
Чилингаров прокомментировал арктическую экспедицию «Умка-2021»
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«Да, хотел бы быть на одной из этих лодок. Я погружался под лёд на глубину 4,5 км в Северном Ледовитом. Поэтому всё, что связано с этим океаном, касается и меня», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, главное — обороноспособность, охрана госграниц, возможность всплывать в любой точке, на разных глубинах.

«Что касается мирного освоения... Если такая задача будет поставлена — в любую точку Ледовитого океана могут быть доставлены все необходимые грузы», — добавил Чилингаров, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что три атомные подводные лодки России впервые одновременно всплыли из-подо льда в Арктике на расстоянии до 300 м друг от друга.

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