Герой Советского Союза, Герой России Артур Чилингаров прокомментировал арктическую экспедицию «Умка-2021».

«Да, хотел бы быть на одной из этих лодок. Я погружался под лёд на глубину 4,5 км в Северном Ледовитом. Поэтому всё, что связано с этим океаном, касается и меня», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, главное — обороноспособность, охрана госграниц, возможность всплывать в любой точке, на разных глубинах.

«Что касается мирного освоения... Если такая задача будет поставлена — в любую точку Ледовитого океана могут быть доставлены все необходимые грузы», — добавил Чилингаров, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что три атомные подводные лодки России впервые одновременно всплыли из-подо льда в Арктике на расстоянии до 300 м друг от друга.