Иммунолог призвала не принимать витамины без рекомендации врача

Иммунолог Марина Аплетаева призвала не принимать витамины без рекомендации врача.

«Мультивитаминные комплексы, которые активно рекламируются и продаются в аптеках, не содержат лечебных дозировок, поэтому пить их без рекомендаций врача неопасно. Они носят профилактический характер», — заявила она в беседе с Life.ru.

Аплетаева советует обсуждать применение любых препаратов с врачом, поскольку аллергическая реакция на компоненты поливитаминных комплексов может быть непредсказуемой.

«У многих витаминов есть токсическое действие, в частности у жирорастворимых A и Е. Бесконтрольный приём может отравить организм, а не улучшить его состояние», — пояснила она.

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