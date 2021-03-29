Врач прокомментировал ситуацию с пандемией

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Врач аллерголог-иммунолог доктор медицинских наук Владимир Прокопенко прокомментировал ситуацию с пандемией.
Врач прокомментировал ситуацию с пандемией
  • © Александр Гальперин/РИА Новости

«Мы с вами говорим об эпидемическом процессе. Если мы будем говорить о разнице интенсивности и частоты возникновения новых инфекционных заболеваний, то интенсивность, своевременность, время наступления локальных эпидемических мероприятий... различны в разных странах», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, для полного понимания вируса требуется больше данных.

Как считает эксперт, сейчас речь идёт о прогнозах и пожеланиях.

«Пройдёт время, пройдёт несколько лет, мы с вами полностью охарактеризуем процесс, тогда наши прогнозы будут реальными, будут основаны на практике», — пояснил Прокопенко.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

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