В Татарстане более 126 тысяч человек привились от коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.
Прирост числа привившихся за сутки составил 2430.
Второй компонент вакцины получили 87 768 жителей.
На прошлой неделе в республику поступило 33 тыс. доз вакцин от COVID-19, в том числе более 10 тыс. доз — в Казань.
Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.