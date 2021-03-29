В Татарстане более 126 тысяч человек привились от коронавируса

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В Татарстане первый компонент вакцины от коронавируса получили 126 943 человека.
В Татарстане более 126 тысяч человек привились от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Прирост числа привившихся за сутки составил 2430.

Второй компонент вакцины получили 87 768 жителей.

На прошлой неделе в республику поступило 33 тыс. доз вакцин от COVID-19, в том числе более 10 тыс. доз — в Казань.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

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