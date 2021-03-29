В Татарстане более 126 тысяч человек привились от коронавируса

В Татарстане первый компонент вакцины от коронавируса получили 126 943 человека.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Прирост числа привившихся за сутки составил 2430.

Второй компонент вакцины получили 87 768 жителей.



На прошлой неделе в республику поступило 33 тыс. доз вакцин от COVID-19, в том числе более 10 тыс. доз — в Казань.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.