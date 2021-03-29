В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«Из общего количества заболевших 45 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.
Всего с начала пандемии на полуострове заболел 35 001 человек, выздоровели 34 988, в том числе шесть — за прошедшие сутки.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за минувшие сутки проведено 12 853 исследования на коронавирус, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
За 28 марта по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 4570 вызовов.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.